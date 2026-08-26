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एडीएम के आश्वासन के बाद व्यापारियों व नागरिकों का धरना स्थगित, जांच के निर्देश; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 26 Aug 2026 09:41 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 09:41 PM IST







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जमानिया नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार, गृहकर व जलकर में भारी वृद्धि तथा विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में रामलीला मैदान में चल रहा व्यापारियों एवं नागरिकों का क्रमिक धरना प्रदर्शन बुधवार को छठवें दिन प्रशासनिक हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। ... और पढ़ें

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