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सरजू पाण्डेय को गरीबों का नेता बताया, 104वीं जयंती पर याद किए गए; VIDEO
स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सांसद सरजू पाण्डेय की 104वीं जयंती बृहस्पतिवार को कचहरी स्थित उनके पार्क में मनाई गई। सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरजू पाण्डेय स्मृति न्यास की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूरज राम बागी ने बताया। उन्होंने कहा कि पाण्डेय जी गरीबों के मसीहा थे। छुआछूत और शोषण के खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। भाकपा के जिला सहायक सचिव ईश्वर लाल ने विस्तृत रूप से उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला।
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