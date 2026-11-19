{"_id":"6aff2f575e91ed17110dad99","slug":"video-rise-in-respiratory-patients-90-patients-visiting-tb-chest-opd-daily-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बढ़े सांस के मरीज, टीबी-चेस्ट ओपीडी में रोजाना पहुंच रहे 90 रोगी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली के बाद धूल, धुएं और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। गोराबाजार स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग की ओपीडी में अब रोजाना करीब 90 मरीज पहुंच रहे हैं। एक माह पहले इनकी संख्या 65 से 70 के बीच थी। मरीजों में सबसे अधिक संख्या 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की है।

... और पढ़ें