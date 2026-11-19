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जनसांख्यिकी लाभांश पर आंचल की प्रस्तुति रही अव्वल, VIDEO
विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 के तहत जनपद स्तरीय पीपीटी राउंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जनसांख्यिकी लाभांश एवं मानव पूंजी विकास विषय पर प्रतिभागियों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। प्रतियोगिता में आंचल पांडेय ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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