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समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को पार्टी कार्यालय समता भवन में प्रखर समाजवादी नेता और राजनीति के कबीर लोकबंधु राज नारायण की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके राजनीतिक संघर्ष, विचारों और समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया गया।

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