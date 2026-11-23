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मनाई गई राज नारायण की जयंती, नेताओं ने किया नमन; VIDEO
समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को पार्टी कार्यालय समता भवन में प्रखर समाजवादी नेता और राजनीति के कबीर लोकबंधु राज नारायण की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके राजनीतिक संघर्ष, विचारों और समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया गया।
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