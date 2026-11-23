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सीएमडी के रिमांड पर सवाल, अधिवक्ता ने डीएम-एसपी से की शिकायत; VIDEO
ममतांजलि ग्रुप के सीएमडी संतोष कुमार यादव को रविवार को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कार्रवाई को लेकर उनके अधिवक्ता संजय सिंह कुशवाहा ने जेल प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि 21 नवंबर को उनके मुवक्किल को जिला कारागार से पुलिस अभिरक्षा में सौंपने से पहले न तो उन्हें सूचना दी गई और न ही परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। बंदी के अनुरोध के बावजूद अधिवक्ता से संपर्क नहीं कराया गया। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है।
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