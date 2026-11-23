{"_id":"6b045a2b897d3c20b80745b6","slug":"video-five-day-fair-begins-today-dm-and-sp-conduct-inspection-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"पांच दिवसीय मेला आज से, डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करंडा क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला पांच दिवसीय मेला 24 नवंबर से प्रारंभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर मौनी बाबा को घर में तैयार रोट (ठेकुआ) प्रसाद स्वरूप अर्पित करेंगे। वहीं डीएम अनुपम शुक्ला व एसपी विनय कुमार सिंह ने मौनी बाबा धाम व गंगा तट का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया।

... और पढ़ें