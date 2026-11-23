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विचार-अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में 12 विजेता सम्मानित, VIDEO
विद्यार्थियों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देने के उद्देश्य से साहित्य चेतना समाज की ओर से तुलसीसागर स्थित एक स्कूल के सभागार में विचार-अभिव्यक्ति प्रतियोगिता आयोजित की गई। हिंदी माध्यम में हुई प्रतियोगिता चार वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें कक्षा चार से 12 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने परिवार, पर्यावरण, सोशल मीडिया और शिक्षा-संस्कार जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
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