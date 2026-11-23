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मांगें पूरी न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 23 Nov 2026 08:52 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 08:52 PM IST







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करंडा क्षेत्र के ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रभारी खंड विकास अधिकारी एडीओ आईएसबी त्रिवेणी उपाध्याय को पत्रक सौंपा। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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