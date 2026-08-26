मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना, VIDEO

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गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र के सिपाह गांव में बुधवार को प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर पहुंचे और मृतक प्रमोद राजभर के पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इधर, कासिमाबाद एसडीएम के वाहन को महिलाओं ने रोक लिया और कहा कि गिरफ्तार चार आरोपियों में दो को पुलिस ने गलत फंसाया है। एसडीएम ने आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया।

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