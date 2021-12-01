Ghazipur News: मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के पीड़ितों के लिए पांच से ओपीडी, 10 बेड का वार्ड तैयार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
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गाजीपुर। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। मेडिकल कॉलेज के 300 बेड अस्पताल में 5 सितंबर से स्वाइन फ्लू की ओपीडी शुरू हो जाएगी। वहीं, आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से मरीजों की जांच होगी। यही नहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 बेड भी मरीजों के लिए सुरक्षित किया गया है। साथ ही डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
मौसम में उतार-चढ़ाव तो कभी तेज बारिश व धूप का असर सेहत पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को तत्काल डॉक्टरों का परामर्श मिले, इसके लिए 300 बेड अस्पताल में 5 सितंबर से ओपीडी संचालित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 10 बेड भी स्थापित करा दिया गया है। वहीं, मरीजों की जांच के लिए आरटी-पीसीआर व रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो चुका है, इससे एक ही छत के नीचे मरीजों की जांच और उपचार की पूरी व्यवस्था मिल सके। हालांकि जनपद में स्वाइन फ्लू के कोई मामले सामने नहीं आए हैं।
सीएचसी पर भी बेड सुरक्षित करने की शुरू हुई तैयारी
एसीएमओ डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के 16 सीएचसी पर भी बेड सुरक्षित करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। साथ ही जांच के लिए किट उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वहां आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।
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स्वाइन फ्लू के लक्षण
- शरीर का तापमान अचानक बढ़ना और ठंड लगना।
- सूखी खांसी और गले में खराश या दर्द।
- मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द।
- अत्यधिक कमजोरी महसूस होना और सिर में तेज दर्द।
- नाक बहना या बंद होना और कुछ मामलों में उल्टी या दस्त।
- सांस लेने में तकलीफ, सीने में लगातार दर्द और ऑक्सीजन का स्तर कम होना।
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ऐसे करें बचाव
0 साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें।
0 भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करें।
0 जो लोग बीमार हैं या जिन्हें सर्दी-खांसी है, उनसे उचित दूरी रखें।
0 खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें।
0 डॉक्टर की सलाह पर फ्लू का टीका (वैक्सीन) लगवाएं।
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मौसम में उतार-चढ़ाव तो कभी तेज बारिश व धूप का असर सेहत पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को तत्काल डॉक्टरों का परामर्श मिले, इसके लिए 300 बेड अस्पताल में 5 सितंबर से ओपीडी संचालित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 10 बेड भी स्थापित करा दिया गया है। वहीं, मरीजों की जांच के लिए आरटी-पीसीआर व रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो चुका है, इससे एक ही छत के नीचे मरीजों की जांच और उपचार की पूरी व्यवस्था मिल सके। हालांकि जनपद में स्वाइन फ्लू के कोई मामले सामने नहीं आए हैं।
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सीएचसी पर भी बेड सुरक्षित करने की शुरू हुई तैयारी
एसीएमओ डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के 16 सीएचसी पर भी बेड सुरक्षित करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। साथ ही जांच के लिए किट उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वहां आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।
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स्वाइन फ्लू के लक्षण
- शरीर का तापमान अचानक बढ़ना और ठंड लगना।
- सूखी खांसी और गले में खराश या दर्द।
- मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द।
- अत्यधिक कमजोरी महसूस होना और सिर में तेज दर्द।
- नाक बहना या बंद होना और कुछ मामलों में उल्टी या दस्त।
- सांस लेने में तकलीफ, सीने में लगातार दर्द और ऑक्सीजन का स्तर कम होना।
ऐसे करें बचाव
0 साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें।
0 भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करें।
0 जो लोग बीमार हैं या जिन्हें सर्दी-खांसी है, उनसे उचित दूरी रखें।
0 खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें।
0 डॉक्टर की सलाह पर फ्लू का टीका (वैक्सीन) लगवाएं।