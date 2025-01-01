Ghazipur News: 24 विद्यालयों में खराब हैंडपंप, शौचालय, साफ-सफाई, टूटी चहारदीवारी और खराब किचन, जताई नाराजगी

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उन्होंने कहा कि अगर चिन्हित विद्यालय में तीन से चार दिनों में काम नहीं हुआ तो संबंधित सचिवों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी का वेतन इस पूरे वित्तीय वर्ष तक के लिए रोक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बीईओ, बीडीओ, एडीओ पंचायत, मनरेगा अधिकारी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि हर हाल में अपूर्ण कार्यों को पूरा करें इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ ने कहा कि शासन की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें ईमानदारी पूर्वक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना जरूरी है। साथ ही फेमिली आईडी बनाने के लिए प्रेरित किया। मेरा गांव खूबसूरत दिखे, इसके लिए गांव के द्वार पर कोई प्रतीक चिन्ह भी बनवाने की सलाह दी। इस मौके पर बीएसए उपासना रानी वर्मा, खंड विकास अधिकारी केके सिंह, एडीओ पंचायत मुहम्मद इरशाद जफर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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सादात। ब्लॉक सभागार में मंगलवार को सीडीओ, प्रशासक और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के बीच संवाद कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर सीडीओ आलोक प्रसाद एवं डीडीओ राजन राय ने ब्लॉक क्षेत्र के करीब दो दर्जन विद्यालयों में खराब हैंडपंप, शौचालय, साफ-सफाई, टूटी चहारदीवारी, टाइलीकरण और खराब किचन की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कायाकल्प के अधिकतर महत्वपूर्ण पैरामीटर पर कार्य अपूर्ण रहने या काम नहीं होने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।