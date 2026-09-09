{"_id":"6aa18bb976deee3fea016d59","slug":"video-married-woman-found-hanging-from-pipe-in-tin-shed-in-ghazipur-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"टीनशेड में लगे पाइप के फंदे से मृत अवस्था में लटकी मिली विवाहिता, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मरदह थाना क्षेत्र घरिहा गांव में बुधवार को एक विवाहिता मृत अवस्था में टीनशेड में लगे पाइप से फंदे पर लटकती मिली। मृतका के पिता ने विवाहिता के पति सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कासिमाबाद सीओ अनुभव राजर्षि ने बताया कि आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना के पीचरी गांव निवासी लालचंद कन्नौजिया ने बताया कि बेटी चंद्रकला कन्नौजिया (25) की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व घरिहा गांव निवासी पवन कन्नौजिया के साथ हुई थी। शादी के बाद कोई संतान नहीं थी और पति बाहर रहकर नौकरी करता है, जबकि चंद्रकला घर पर सास-ससुर के साथ रहती थी। आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति पवन कन्नौजिया ने चंद्रकला के साथ मारपीट व प्रताड़ना शुरू कर दी गई थी।ससुर अनिल कन्नौजिया, सास लीला देवी और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं था।कुछ दिन पूर्व विदाई कराने की बात कही गई थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने इनकार कर दिया था। सीओ अनुभव राजर्षि ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर पति, सास, ससुर और एक देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश कुमार पटेल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के पिता की ओर से दी गई तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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