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नंदगंज थाना क्षेत्र के सराय शरीफ गांव स्थित कमरे में शनिवार की रात एक विवाहित मृत अवस्था में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। वहीं, मृतका के पिता ने दहेज में पैसा व बाइक नहीं देने पर पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप दामाद सहित छह पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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