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जमीन के कागज पूरे, फिर भी कब्जा नहीं छूटा, दो चकबंदी के बाद भी सुनवाई का इंतजार; VIDEO
संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को जिले की चारों तहसीलों में फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। किसी ने कागजात पूरे होने के बावजूद भूमि पर कब्जा होने की शिकायत की तो कोई अधिग्रहित जमीन का भुगतान अब तक न मिलने से परेशान दिखा। कई फरियादियों ने पूर्व में शिकायत के बावजूद समाधान न होने की बात कही। सदर तहसील में 122 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें 12 का मौके पर निस्तारण किया गया। कासिमाबाद में 32 में छह, जमानिया में 71 में सात और सेवराई में 59 में दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ।
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