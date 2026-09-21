{"_id":"6ab16bc4af575c8799030ee4","slug":"video-interns-indefinite-strike-continues-for-the-tenth-day-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"दसवें दिन भी जारी रहा इंटर्नों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर दसवें दिन भी बीएचएमएस इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। महाविद्यालय पहुंचे भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने सोमवार को हड़ताली इंटर्नों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। दूसरी तरफ, रविवार की रात को महाविद्यालय के 12 इंटर्नों का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में आयुष छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गया हुआ है।

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