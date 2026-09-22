Ghazipur News: तीन पालियों में 6920 प्रशिक्षुओं ने छोड़ दी डीएलएड के पहले सेमेस्टर की परीक्षा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य-उप शिक्षा निदेशक बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें 10108 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, जिनमें 7903 उपस्थित और 2205 अनुपस्थित रहे।वहीं दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा में 10672 पंजीकृत प्रशिक्षुओं में 8130 ने परीक्षा दी, जबकि 2542 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार तीसरी पाली में सामाजिक विषय की परीक्षा में पंजीकृत 9976 प्रशिक्षुओं में 7803 ने परीक्षा दी और 2173 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले प्रशिक्षुओं की गहन जांच की गई।निर्धारित समय पर ही परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया। डायट के प्राचार्य-उप शिक्षा निदेशक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजकीय बालिका इंटर कालेज सादात की प्रधानाचार्या मंजू प्रकाश ने बताया कि उनके केंद्र पर 177 परीक्षार्थी उपस्थित रहे जबकि 33 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।बापू इंटर कालेज परीक्षा केंद्र पर कुल 234 परीक्षार्थी उपस्थित रहे जबकि 50 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रधानाचार्य उदयभान सिंह ने बताया कि 24 सितंबर से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी।