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इंदिरा गांधी के साहसिक नेतृत्व और 1971 के युद्ध में भूमिका को किया याद; VIDEO
पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती पर बृहस्पतिवार को रोडवेज परिसर में कांग्रेसजनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने उनके साहसिक नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और देश के विकास में योगदान को याद किया। कहा कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी नेतृत्व क्षमता को नई पहचान दिलाई।
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