{"_id":"6ab16b8d6d824b02550e54e5","slug":"video-divyansh-wins-silver-at-state-level-weightlifting-competition-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रदेशीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में दिव्यांश को रजत, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहारनपुर के राजकीय कन्या इंटर कालेज में बालक-बालिकाओं की 70वीं प्रदेशीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता 18 से 21 सितंबर तक आयोजित की गई। इसमें जिले के युवा भारोत्तोलक दिव्यांश राय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है।

... और पढ़ें