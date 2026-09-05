गाजीपुर में राहत सामग्री का वितरण, VIDEO

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करंडा के दीनापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने बाढ़ शरणालय में प्रशासन की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम सभा मकसूदन पाह के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को 356 पैकेट राहत सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर सदर तहसीलदार राजीव यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, सदर एसडीएम विनोद जोशी, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक रविंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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