Ghazipur News: 7 तहसीलों में 471 लोगों ने कीं शिकायतें महज 37 को मिल सका संपूर्ण समाधान

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मौके पर केवल 37 का निस्तारण किया गया। मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सेवराई तहसील में किया गया। मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस में 102 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।मौके पर कोरम पूरा करते हुए केवल छह का निस्तारण किया गया। सभी तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में संबंधित एसडीएम मौजूद रहे।तहसील सदर में 75 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। मौके पर पांच का निस्तारण किया गया। मुहम्मदाबाद में 76 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। मौके पर सात का निस्तारण किया गया।जमानिया में 55 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। मौके पर छह का निस्तारण किया गया। जखनिया में 84 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।मौके पर सात का निस्तारण किया गया। सैदपुर में 55 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। मौके पर दो का निस्तारण किया गया। कासिमाबाद में 24 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। मौके पर केवल चार लोगों के मामलों का ही निस्तारण हो पाया।