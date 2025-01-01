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Ghazipur News: 3 खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स कॉलेज व हॉस्टल में चयन

Sun, 06 Sep 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:01 AM IST
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Selection of 3 players for the sports college and hostel.
स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयनित----विशाल राजभर। स्रोत- परिजन
खानपुर। क्षेत्र के भुजहुआ स्थित शिवकाल भैरव हॉकी एकेडमी के तीन खिलाड़ियों का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हुआ है। तीनों खिलाड़ियों के चयन से एकेडमी में खुशी का माहौल है।
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एकेडमी के संस्थापक रामपुकार सिंह ने बताया कि मठसौना गांव निवासी पप्पू राजभर के पुत्र निकेश राजभर का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज सहारनपुर, सौना निवासी सतीराम राजभर के पुत्र विशाल राजभर का चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल रामपुर तथा शिवदासपुर निवासी जितेंद्र गुप्ता के पुत्र प्रतीक गुप्ता का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर के लिए हुआ है।
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कोच धर्मेंद्र राजभर ने कहा कि तीनों खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अनुशासन और मेहनत के साथ अपने खेल में लगातार सुधार किया। संवाद

स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयनित----विशाल राजभर। स्रोत- परिजन

स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयनित----विशाल राजभर। स्रोत- परिजन

स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयनित----विशाल राजभर। स्रोत- परिजन

स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयनित----विशाल राजभर। स्रोत- परिजन

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