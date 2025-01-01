Ghazipur News: 3 खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स कॉलेज व हॉस्टल में चयन

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एकेडमी के संस्थापक रामपुकार सिंह ने बताया कि मठसौना गांव निवासी पप्पू राजभर के पुत्र निकेश राजभर का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज सहारनपुर, सौना निवासी सतीराम राजभर के पुत्र विशाल राजभर का चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल रामपुर तथा शिवदासपुर निवासी जितेंद्र गुप्ता के पुत्र प्रतीक गुप्ता का चयन स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर के लिए हुआ है।कोच धर्मेंद्र राजभर ने कहा कि तीनों खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अनुशासन और मेहनत के साथ अपने खेल में लगातार सुधार किया। संवाद