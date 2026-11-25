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करंडा विकासखंड क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर चल रहे पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले में बुधवार को दूसरे दिन रौनक बढ़ गई। पहले दिन के मुकाबले अधिक संख्या में श्रद्धालु और खरीदार पहुंचे। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भीड़ बढ़ने से मेले में कारोबार की रफ्तार भी तेज हुई और मायूस दुकानदारों के चेहरे खिल उठे।

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