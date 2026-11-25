Ghazipur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
जागरूकता कार्यक्रम : खेत बचाओ अभियान के तहत कृषक गोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे।
मेला : चोचकपुर के मौनी बाबा धाम पर मेला सुबह 10 बजे।
रोजगार मेला : मुहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज विधानसभा स्तरीय रोजगार मेला सुबह 10 बजे।
जन चौपाल : जमानिया विकासखंड क्षेत्र के तिसरा गांव में जन चौपाल दोपहर 1 बजे।
बैठक : राइफल क्लब सभागार में जिला सैनिक बंधुु की बैठक शाम 5 बजे।
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जागरूकता कार्यक्रम : खेत बचाओ अभियान के तहत कृषक गोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे।
मेला : चोचकपुर के मौनी बाबा धाम पर मेला सुबह 10 बजे।
रोजगार मेला : मुहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज विधानसभा स्तरीय रोजगार मेला सुबह 10 बजे।
जन चौपाल : जमानिया विकासखंड क्षेत्र के तिसरा गांव में जन चौपाल दोपहर 1 बजे।
बैठक : राइफल क्लब सभागार में जिला सैनिक बंधुु की बैठक शाम 5 बजे।