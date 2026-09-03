सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोड़ा-गाड़ी से निकाला विरोध जुलूस; VIDEO

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शहर की बदहाल सड़कों के कारण हो रही दुर्घटनाओं, जलभराव और आमजनों की परेशानियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को घोड़ा-गाड़ी से जूलुस निकालकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सदर उपजिलाधिकारी डॉ. विनोद जोशी को ज्ञापन सौंपा।

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