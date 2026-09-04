उच्च बाढ़ स्तर का टूटा रिकॉर्ड: गाजीपुर में पांच तहसीलों के 25 गांव प्रभावित, कर्मनाशा उफनाई; संपर्क मार्ग बंद

कर्मनाशा उफनाई, बिहार का संपर्क मार्ग बंद

चंदौली के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मूसाखांड़ समेत अन्य बांधों से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कर्मनाशा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। दो सितंबर की रात गायघाट, धुस्का, रोहुणा, धिनपुरा, रायपुर, तियरी, जबुरना, केसरुआ और करमहरी बाढ़ की चपेट में आ गए। देवढ़ी-दाउदपुर संपर्क मार्ग पर पानी चढ़ने से बिहार का संपर्क बाधित हो गया। दाउदपुर से इंटर कॉलेज जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक पानी है। देवढ़ी के निचले हिस्से में भी पानी प्रवेश कर गया है। करीब 500 बीघा खरीफ फसल जलमग्न हो गई है।



मंदिर की चहारदीवारी झुकी, 200 बीघा सब्जी की फसल डूबी

फुलवारी कला में निर्माणाधीन रामजानकी-शिव मंदिर की चहारदीवारी गंगा की तेज लहरों के दबाव से नदी की ओर झुक गई है। कटान होने पर इसके धराशायी होने का खतरा है। हथौड़ा, पटना, शादीभादी, औड़िहार, जौहरगंज, सैदपुर, फुलवारी खुर्द, फुलवारी कला, देवचंदपुर, चकेरी और रामपुर मांझा आदि गांवों में करीब 200 बीघा सब्जी की फसल पानी में डूब गई है। इससे लगभग 300 किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।