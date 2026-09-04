Ghazipur News: साढ़े 12 घंटे तक गुल रही पांच फीडरों की बत्ती

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सुबह से क्षेत्र में बारिश हो रही थी। इसी दौरान सुबह करीब छह बजे विद्युत उपकेंद्र की ट्रॉली जल गई। इस घटना के बाद मनिहारी, जयरामपुर, पलहीपुर, बरही और बिरनो फीडर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बारिश के बीच घंटों बिजली नहीं आने से घरेलू कामकाज के साथ-साथ दुकानदारों और अन्य कारोबारियों को भी दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल को लेकर हुई। लोगों को दैनिक कामकाज के लिए पानी की समस्या काफी अखरी। इधर-उधर लगे हैंडपंपों से पानी लाकर उन्होंने अपना काम चलाया। इस संबंध में उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र पर ट्रॉली जलने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी। मरम्मत कार्य तेजी से कराकर शाम साढ़े 6 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।

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बिरनो। बारिश के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह करीब छह बजे बिरनो विद्युत उपकेंद्र की ट्रॉली जल गई। इस घटना के चलते क्षेत्र के पांच फीडरों की आपूर्ति करीब साढ़े 12 घंटे तक गुल रही। समस्या की वजह से इन फीडरों से जुड़े 28 गांवों के करीब 50 हजार उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेयजल की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें आसपास लगे हैंडपंपों तक की दौड़ लगानी पड़ी। शाम को साढ़े 6 बजे आपूर्ति सुचारू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।