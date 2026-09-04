सिटी स्टेशन से सुहेलदेव एक्सप्रेस अब शाम 5:40 बजे से चलेगी

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अब सिटी रेलवे स्टेशन से शाम 5:20 के स्थान पर शाम 5:40 बजे आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी। वहीं, आनंद विहार से सिटी टर्मिनल से चलकर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सुहेलदेव एक्सप्रेस सुबह 9:30 के बजाय 9:15 पर पहुंचेगी। अयोध्या-सुल्तानपुर बाईपास लाइन का निर्माण होने से अब सुहेलदेव व अन्य ट्रेनों से यात्रा करने पर यात्रियों के समय की बचत होगी।इस संबंध में 21 जुलाई को केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया था।पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मुख्य प्रचार निरीक्षक हिमांशु राव ने बताया कि सुहेलदव एक्सप्रेस ट्रेन के टाइमिंग बदलाव को लेकर प्रक्रिया चल रही है।