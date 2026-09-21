संत गणिनाथ के आदर्शों को अपनाकर भेदभाव मुक्त समाज बनाएं, VIDEO

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अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा इकाई जंगीपुर की ओर से रविवार को नवीन मंडी स्थल जंगीपुर में संत गणिनाथ पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह डॉ. महेंद्र प्रसाद गुप्ता के आवास से संत गणिनाथ की शोभायात्रा निकाली गई जो नवीन मंडी स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद आचार्य शरद शर्मा के नेतृत्व में हवन-पूजन कराया गया।इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुभाषचंद्र गुप्ता ने वैश्य समाज के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने संत गणिनाथ के आदर्शों और उपदेशों को जीवन में अपनाकर भेदभाव मुक्त समाज बनाने की अपील की।

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