बीएचएमएस इंटर्न व छात्रों ने मानदेय में वृद्धि को लेकर सौंपा ज्ञापन, VIDEO

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राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के बीएचएमएस इंटर्न और छात्रों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सरजू पांडेय पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में पोस्ट व बैनर लेकर अपना मानदेय बढ़ाकर एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय के बराबर करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्रक सदर एसडीएम विनोद जोशी को सौंपा।

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