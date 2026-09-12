40 साल पुराने चकरोड विवाद पर प्रशासन की कार्रवाई, दो घंटे चली पैमाइश; VIDEO

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दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा गांव में एक चकरोड को लेकर करीब 40 वर्षों से चले आ रहे विवाद के समाधान के लिए शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। जखनिया के उपजिलाधिकारी अतुल कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर चकरोड की पैमाइश की और सीमांकन कर निशान लगाया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई देर शाम चार बजे कुछ मिनट पर समाप्त हुई।

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