Ghazipur News: चकरोड विवाद के समाधान के लिए दो घंटे चली पैमाइश

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राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड की पहले भी कई बार पैमाइश हो चुकी है। छोटेलाल मौर्य और हिमांशु मौर्य की ओर से करीब दो महीने से दोबारा पैमाइश कराने की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम अतुल कुमार राजस्व टीम के साथ पहुंचे और चकरोड का सीमांकन किया। राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण के मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर चिह्नांकन करने के साथ संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में राजस्व टीम ने चुरावनपुर, जलालाबाद और धरहरा गोपालपुर पहुंचकर नाली और भूमि से संबंधित विवादों के समाधान की कार्रवाई भी की। निजामुद्दीनपुरा में चकरोड को लेकर छोटेलाल मौर्य और प्रदीप मौर्य पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। संवाद