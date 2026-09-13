Ghazipur News: चकरोड विवाद के समाधान के लिए दो घंटे चली पैमाइश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:02 AM IST
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दुल्लहपुर। थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा गांव में एक चकरोड को लेकर करीब 40 वर्षों से चले आ रहे विवाद के समाधान के लिए शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। जखनिया के उपजिलाधिकारी अतुल कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर चकरोड की पैमाइश की और सीमांकन कर निशान लगाया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई देर शाम करीब चार बजे समाप्त हुई।
राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड की पहले भी कई बार पैमाइश हो चुकी है। छोटेलाल मौर्य और हिमांशु मौर्य की ओर से करीब दो महीने से दोबारा पैमाइश कराने की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम अतुल कुमार राजस्व टीम के साथ पहुंचे और चकरोड का सीमांकन किया। राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण के मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर चिह्नांकन करने के साथ संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में राजस्व टीम ने चुरावनपुर, जलालाबाद और धरहरा गोपालपुर पहुंचकर नाली और भूमि से संबंधित विवादों के समाधान की कार्रवाई भी की। निजामुद्दीनपुरा में चकरोड को लेकर छोटेलाल मौर्य और प्रदीप मौर्य पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। संवाद
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राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड की पहले भी कई बार पैमाइश हो चुकी है। छोटेलाल मौर्य और हिमांशु मौर्य की ओर से करीब दो महीने से दोबारा पैमाइश कराने की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम अतुल कुमार राजस्व टीम के साथ पहुंचे और चकरोड का सीमांकन किया। राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण के मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर चिह्नांकन करने के साथ संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
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एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में राजस्व टीम ने चुरावनपुर, जलालाबाद और धरहरा गोपालपुर पहुंचकर नाली और भूमि से संबंधित विवादों के समाधान की कार्रवाई भी की। निजामुद्दीनपुरा में चकरोड को लेकर छोटेलाल मौर्य और प्रदीप मौर्य पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। संवाद
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