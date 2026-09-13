फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   A land survey lasting two hours was conducted to resolve the dispute over the village access road.

Ghazipur News: चकरोड विवाद के समाधान के लिए दो घंटे चली पैमाइश

Sun, 13 Sep 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
A land survey lasting two hours was conducted to resolve the dispute over the village access road.
निजामुद्दीनपुरा में चकरोड की माप करती राजस्व विभाग की टीम। संवाद
दुल्लहपुर। थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा गांव में एक चकरोड को लेकर करीब 40 वर्षों से चले आ रहे विवाद के समाधान के लिए शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। जखनिया के उपजिलाधिकारी अतुल कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर चकरोड की पैमाइश की और सीमांकन कर निशान लगाया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई देर शाम करीब चार बजे समाप्त हुई।
विज्ञापन

राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड की पहले भी कई बार पैमाइश हो चुकी है। छोटेलाल मौर्य और हिमांशु मौर्य की ओर से करीब दो महीने से दोबारा पैमाइश कराने की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम अतुल कुमार राजस्व टीम के साथ पहुंचे और चकरोड का सीमांकन किया। राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण के मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर चिह्नांकन करने के साथ संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में राजस्व टीम ने चुरावनपुर, जलालाबाद और धरहरा गोपालपुर पहुंचकर नाली और भूमि से संबंधित विवादों के समाधान की कार्रवाई भी की। निजामुद्दीनपुरा में चकरोड को लेकर छोटेलाल मौर्य और प्रदीप मौर्य पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed