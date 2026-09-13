Ghazipur News: हर छात्र 35 रुपये बढ़ा बजट, एक से पांचवीं तक का टीएलएम होगा तैयार

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टीएलएम से बच्चों की कक्षा और विषय के अनुरूप शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी, जिसे निपुण लक्ष्य से जोड़ा जाएगा। विद्यालयों में टीएलएम निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। शिक्षकों को आवश्यक सामग्री की खरीद 15 अक्तूबर तक पूरा करनी होगी, जबकि 31 अक्तूबर तक कक्षावार और विषयवार टीएलएम तैयार करना होगा। उत्कृष्ट एवं नवाचारी टीएलएम को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर पर निपुण टीएलएम मेला-उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें शिक्षक अपनी तैयार सामग्री का प्रदर्शन करेंगे और कक्षा शिक्षण में उसके उपयोग की जानकारी देंगे।टीएलएम से कक्षा-कक्ष को अधिक जीवंत बनाने और बच्चों की सीखने एवं रचनात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। शिक्षकों से बच्चों की जरूरत और शिक्षण योजना के अनुरूप टीएलएम तैयार कर उसके प्रभावी उपयोग पर जोर दिया जाएगा।- उपासना रानी वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी