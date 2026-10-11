{"_id":"6acb6d5e16e750ac4e075d41","slug":"video-youth-suffers-electric-shock-while-putting-up-decorative-lights-at-devi-temple-hospitalized-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: देवी मंदिर में झालर लगा रहा युवक करंट से झुलसा, अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के हुंडावाला बाग स्थित मातारानी के भवन को रोशनी से सजाने की तैयारी में जुटे युवक के साथ अचानक हादसा हो गया। सीढ़ियों पर खड़े होकर झालर लगा रहे युवक को शॉर्ट सर्किट के कारण करंट लग गया। करंट लगते ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसके शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उसे आनन-फानन में ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया। गंज मोहल्ला गली नंबर छह थाना उत्तर निवासी शांतनु (24) बिजली का काम करता है। शनिवार रात वह थाना दक्षिण क्षेत्र के हुंडावाला बाग स्थित छैल बिहारी गेस्ट हाउस के पास मातारानी के भवन में लाइट लगाने पहुंचा था। वह सीढ़ियों पर खड़े होकर झालर लगा रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इसकी चपेट में आने से वह करंट से झुलसकर अचेत हो गया। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हादसे में शांतनु के हाथ, पैर, पेट, पीठ और सीने पर गंभीर रूप से झुलस गया । घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर परिजन भी पहुंच गए और उसे तत्काल ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया। देर रात प्राथमिक उपचार के बाद उसे बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया। भाई किरन कपूर ने बताया कि वह झालर लगा रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट करंट लगने से झुलस गया है।

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