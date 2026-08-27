VIDEO: टूंडला नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व शहर में गंदगी को लेकर लोकहित संघर्ष समिति ने दिया धरना

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टूंडला नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व जगह-जगह गंदगी फेंके जाने, गंदगी के ढेर लगे होने से आक्रोशित लोकहित संघर्ष संगठन ने तहसील में धरना दिया। संगठन के जिला अध्यक्ष संजय प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर है। बिना पैसे के लेनदेन के कोई कार्य नहीं होता। इसके साथ ही नगर पालिका अव्यवस्थाओं का शिकार बनी हुई है। शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुख्य बाजार व गलियों का निकलने वाला कूड़ा,जहां स्कूल हैं, बस्तियां हैं वहां फेंका जा रहा है। जिससे इस बरसात के मौसम में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन को पूर्व में भी चेताया गया था, किंतु पालिका प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ा है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी ने पालिका प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। धरने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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