Firozabad News: चकरोड पैमाइश करने गई राजस्व टीम पर दराती से हमला, लेखपाल घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:04 AM IST
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फरिहा। थाना क्षेत्र के ग्राम कमालपुर में एसडीएम के आदेश पर चकरोड की पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर अराजकों ने दराती से हमला कर दिया। इस हमले में एक लेखपाल घायल हो गए, जबकि एक अन्य लेखपाल का मोबाइल फोन भी टूट गया। लेखपाल की तहरीर पर फरिहा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
जसराना तहसील में तैनात राजस्व लेखपाल संजय सिंह ने थाना फरिहा में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि वह 17 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे अपने साथी लेखपाल नवीन कुमार और गजेंद्र शाह के साथ एसडीएम के आदेश पर ग्राम कमालपुर गए थे। गांव की ममता देवी ने चकरोड को लेकर शिकायत की थी। टीम जैसे ही चकरोड पर पहुंची और अजयपाल से उनके चक के बारे में पूछा, तो वह भड़क गए। इसके बाद अजयपाल, उनके भाई धनपाल और भतीजे अभिषेक व अंकित गाली-गलौज करते हुए दराती लेकर टीम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े।
आरोपियों ने शिकायतकर्ता मानवीर सिंह को भी गालियां दीं और पूरी टीम को मौके से खदेड़ दिया। घटना का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। एसपी देहात अनुज चौधरी के अनुसार, फरिहा थाना पुलिस ने लेखपाल संजय सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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जसराना तहसील में तैनात राजस्व लेखपाल संजय सिंह ने थाना फरिहा में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि वह 17 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे अपने साथी लेखपाल नवीन कुमार और गजेंद्र शाह के साथ एसडीएम के आदेश पर ग्राम कमालपुर गए थे। गांव की ममता देवी ने चकरोड को लेकर शिकायत की थी। टीम जैसे ही चकरोड पर पहुंची और अजयपाल से उनके चक के बारे में पूछा, तो वह भड़क गए। इसके बाद अजयपाल, उनके भाई धनपाल और भतीजे अभिषेक व अंकित गाली-गलौज करते हुए दराती लेकर टीम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े।
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आरोपियों ने शिकायतकर्ता मानवीर सिंह को भी गालियां दीं और पूरी टीम को मौके से खदेड़ दिया। घटना का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। एसपी देहात अनुज चौधरी के अनुसार, फरिहा थाना पुलिस ने लेखपाल संजय सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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