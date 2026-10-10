{"_id":"6aca2d176bc8fe5aa70aadb6","slug":"video-nhm-employees-on-strike-locks-hang-on-several-rooms-patients-left-scrambling-for-medicines-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, दवा के लिए भटकते रहे मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, दवा के लिए भटकते रहे मरीज
फिरोजाबाद के टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की हड़ताल का असर मरीजों के इलाज पर पड़ने लगा है। शनिवार को अस्पताल के कई कक्षों में ताले लटके रहे। ऐसे में दवा के लिए मरीज भटकते रहे। तहसील क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी नेपाल सिंह ने बताया कि दवा लेने सीएचसी पहुंचे थे, किंतु दवा काउंटर पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं, सुजात नगर निवासी मंजू देवी ने बताया कि वह भी दवा लेने पहुंचीं थीं। हड़ताल के चलते दवा वितरण प्रभावित होने से मरीजों की चिंता बढ़ गई है। दूरदराज के क्षेत्रों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। रक्त जांच कक्ष में भी ताला लटका मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।