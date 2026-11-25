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मैनपुरी। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बीते सोमवार को कॅरिअर गाइडेंस कार्यक्रम के तहत कॅरिअर मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर छात्रा कोमल राजपूत को सम्मानित किया गया। मेले में छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने के अवसरों की जानकारी दी गई। इसके लिए विद्यालय में गृह विज्ञान, खाद्य संरक्षण, डिजिटल लाइब्रेरी, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, आईटी सेक्टर, फोटोग्राफी, खेल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विषयों के स्टॉल लगाए गए। छात्राओं ने मॉडल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला कॅरिअर नोडल प्रभारी अशोक कुमार और सुरेश कुमार ने आर्ट्स एवं साइंस के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर छात्रा कोमल राजपूत को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतिभागी छात्राओं को मेडल, स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन सुनीता देवी ने किया। इस अवसर प्रधानाचार्य रेखा सहित अन्य शिक्षिकाएं और स्टाफ मौजूद रहा।