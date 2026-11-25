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मैनपुरी। जिले में जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत बेवर क्षेत्र के चिरावर मार्ग की मरम्मत 15.20 लाख रुपये से कराई जाएगी। वहीं, भोगांव क्षेत्र के जमौरा मार्ग की मरम्मत पर 15.30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों मार्गों की मरम्मत के लिए कुल 30.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अखिलेश्वर कुमार अरुण ने बताया कि शासन से दोनों सड़कों की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। धनराशि स्वीकृत होने के साथ ही निर्माण कार्य कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मार्गों पर मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों की मरम्मत होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से खराब मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी कराकर जल्द काम शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है।