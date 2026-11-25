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सजावट ने बिखेरी अद्भुत छटा, आतिशबाजी हुई: गुरु गुरुनानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा साहिब में विशेष सजावट की गई। रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों ने गुरुद्वारा परिसर को सजाया गया। शाम होते ही सजावट ने अद्भुत छटा बिखेरी। महिलाओं ने दीप जलाकर और बच्चों ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियां मनाई। विज्ञापन

भोगांव में सिंधी गली स्थित गुरुद्वारा में रही प्रकाशोत्सव की धूम : सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया गया। नगर के सिंधी गली स्थित गुरुद्वारा में सिख संगत ने हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया।मंगलवार को सुबह से ही सिख संगत गुरुद्वारा में एकत्रित हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमणि साहब के पाठ से हुई। इसके बाद शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा बताई गई। ग्रंथी दलजीत कौर ने गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने गुरु जी के मानवता के संदेशों को विस्तार से बताया। गुरु जी ने छुआछूत से ऊपर उठकर ईमानदारी से कार्य करने की बात कही थी। उन्होंने परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आपस में मिल बांट कर खाने का संदेश दिया।

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मैनपुरी। सिक्खों के पहले गुरु गुरुनानक देव जी का 557वां प्रकाशोत्सव मंगलवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में विशेष दरबार सजाकर शबद-कीर्तन किए गए। कीर्तन सुनकर संगत निहाल हो गई। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाम के समय रंग-बिरंगी लाइट और रोशनी से जगमग परिसर की छटा देखते ही बन रही थी। इससे पहले सुबह प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। प्रभात फेरी के जरिये सिख समाज के लोगों और संगत ने गुरुदेव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। प्रभात फेरी में सबसे आगे पंच प्यारे चल रहे थे, जगह-जगह संगत का पुष्पवर्षा करके स्वागत किया गया। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब में अलौकिक दरबार सजाया गया। मुख्य ग्रंथी जय सिंह-हरि सिंह ने शबद-कीर्तन किया। गुरुद्वारा साहिब में जिलाधिकारी डॉ़ इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, नगर पालिकाध्यक्ष संगीता गुप्ता, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, पूर्व विधायक अशोक चौहान, सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव राजू, नीरज बैजल आदि ने माथा टेका। इस दौरान हरदीप सिंह, नरेंद्र कालरा, पुनीत चांदना, हेमंत चांदना, नाहर सिंह, रंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, मानसिंह, भावलीन सिंह आदि मौजूद रहे।