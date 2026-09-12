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VIDEO: कैम्पिंग कोच में भीषण आग, सिलिंडर में आग लगते ही रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप

Dhirendra Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 01:55 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 01:55 PM IST







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शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास मालगोदाम की शंटिंग लाइन पर खड़े कैम्पिंग कोच में अचानक भीषण आग लग गई। कोच के अंदर रखे सिलिंडर में आग लगने से मौके पर अफरातफरी और हड़कंप मच गया। ... और पढ़ें

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