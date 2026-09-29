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इटावा: फिरोजाबाद एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में डीएफओ समेत दो की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 03:05 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 03:05 PM IST







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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में इटावा के डीएफओ और उनके सरकारी चालक की मौत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में भर्ती कराया गया है ... और पढ़ें

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