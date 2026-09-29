Etawah News: चंबल पुल बना आत्महत्या का केंद्र, रोकथाम के इंतजाम नाकाफी

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क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक यहां लगभग हर माह आत्महत्या की कोई न कोई घटना सामने आती है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन कई दिनों तक शव की तलाश में जुटा रहता है। सबसे बड़ी समस्या मोटरबोट के लिए पेट्रोल की व्यवस्था करने की होती है। एक मामले में शव की तलाश पर करीब आठ से दस हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं। चंबल नदी का तेज बहाव और मगरमच्छों की मौजूदगी शव की तलाश को और मुश्किल बना देती है।....................................तीन दिन तक हुई तलाश, नहीं मिला शवकेस -113 सितंबर को सहसों थाना क्षेत्र के बलजुपुरा निवासी शेर सिंह 45 ने पत्नी से विवाद के बाद चंबल पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। तीन दिन सर्च के बाद भी शव नहीं मिला है। शव न मिलने से परिजन को आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान होना पड़ा।मोटरबोट से तलाश के बाद भी नहीं चला पताकेस- 229 अगस्त को मध्य प्रदेश के भिंड के रौन थाना क्षेत्र के लारोल गांव के जितेंद्र उर्फ डंपी (50) ने चंबल पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। सेंचुरी विभाग की मोटरबोट से तत्काल खोजबीन शुरू की पर पता नहीं चला। सहसों थाना पुलिस और तहसील प्रशासन ने मोटरबोट की मदद से नदी में सर्च किया। युवक का कोई सुराग नहीं लग सका।केस-315 दिसंबर 2024 को सहसों थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में घर के रास्ते के विवाद को लेकर राम कली (50) ने चंबल नदी में पुल से छलांग लगाकर जान दे दी थी।केस-4नौ नवंबर 2024 को सहसों थाना क्षेत्र के चंबल पुल से ददरा निवासी मोहन 20 पुत्र रूपनारायण दोहरे ने चंबल नदी में छलांग लगा दी थी। राहगीरों ने गिरता देख सहसों पुलिस को सूचना दी। सेंचुरी के नाविक और पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।वर्जनचंबल पुल से लोगों के कूदने की घटनाएं बढ़ी हैं। रेलिंग के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। इस संबंध में वह पीडब्ल्यूडी से भी बात करेंगे।रोहित कुमार मौर्य, एसडीएम