इटावा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक्सयूवी और स्कार्पियो की भिड़ंत, डीएफओ और चालक की मौत, तीन गंभीर घायल

इटावा जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। फिरोजाबाद के नगला खंगर थाना क्षेत्र में 69 किलोमीटर पर दो वाहनों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में इटावा के डीएफओ विकास नायक और उनके चालक देवांश की जान चली गई। एक्सयूवी-700 में सवार 65 वर्षीय केशवती गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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स्कार्पियो में सवार डेविड ब्रेन डिसूजा और उनकी पत्नी ममता डिसूजा भी घायल हुए हैं। सभी तीनों घायलों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में भर्ती कराया गया है। डीएफओ लखनऊ से नोएडा जा रहे थे, जबकि स्कार्पियो सवार गुरुग्राम से लखनऊ की ओर जा रहे थे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव और एसपी देहात श्रीशचंद्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे।