VIDEO: बेमाैसम बारिश से किसानों को हुआ नुकसान, राकेश टिकैत ने की सरकार से मुआवजा देने की मांग

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भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को कस्बा मारहरा के पिदोरा अड्डा में किसान नेता जयवीर सिंह के यहां पहुंचे। उन्होंने किसानों से संवाद कर हाल में हुई बारिश और जलभराव से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली। टिकैत ने सरकार से प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। टिकैत ने कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों की धान, बाजरा और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। प्राकृतिक आपदा से किसान आर्थिक संकट में हैं। ऐसे में सरकार को बिना देरी किए खेतों में हुए नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही कर्ज और महंगाई की मार झेल रहा है। बिजली, खाद और डीजल के बढ़ते खर्च के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बारिश और जलभराव ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने फसल नुकसान का मुद्दा उठाते हुए मुआवजे की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री जयवीर सिंह यादव,जगदीश यादव, प्रदेश राजपाल शर्मा, रामोतार, विमल तोमर, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव और मंडल सहारनपुर के चौधरी अशोक, शुभांक यादव सहित बड़ी संख्या में किसान व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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