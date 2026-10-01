VIDEO: सेवा संकल्प अभियान में सीएचसी पर लगा स्वास्थ्य शिविर

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एटा के जलेसर में सेवा सेतु अभियान की तर्ज पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक दिवसीय विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन एवं पात्र लाभार्थियों को शासन की विभिन्न जन-स्वास्थ्य योजनाओं एवं चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना रहा। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि आगरा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, उपजिलाधिकारी पीयूष रावत एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार सिंह आदि माैजूद रहे।

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