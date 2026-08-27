VIDEO: पंखिया गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ घायल; अस्पताल में भर्ती

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एटा के अलीगंज में बृहस्पतिवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस की पंखिया गैंग के एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक रोकने का प्रयास करने पर बदमाश ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से लखीमपुर खीरी जिले के गांव रम्पुरा निवासी लल्लू उर्फ लालू घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज भेजा, जहां से हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी रेफर कर दिया गया। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया।

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