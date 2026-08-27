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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Police encounter with Pankhiya Gang criminal shot in leg and has been admitted to the hospital

VIDEO: पंखिया गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुआ घायल; अस्पताल में भर्ती

Fri, 28 Aug 2026 12:25 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:25 AM IST
Police encounter with Pankhiya Gang criminal shot in leg and has been admitted to the hospital
एटा के अलीगंज में बृहस्पतिवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस की पंखिया गैंग के एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक रोकने का प्रयास करने पर बदमाश ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से लखीमपुर खीरी जिले के गांव रम्पुरा निवासी लल्लू उर्फ लालू घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज भेजा, जहां से हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी रेफर कर दिया गया। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया।
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