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VIDEO: हाईवे पर बाइक सवारों ने बस रुकवाकर चालक को पीटा

Sat, 19 Sep 2026 01:06 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:06 AM IST
Motorcyclists stopped bus on highway and beat up driver
एटा से कानपुर जा रही रोडवेज बस को शुक्रवार को कोतवाली देहात क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के सामने एनएच-34 पर बाइक सवारों ने रुकवा लिया। आरोप है कि बाइक सवारों ने चालक से मारपीट करते हुए लूट का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। चालक किसी तरह बस को आगे ले जाकर मलावन क्षेत्र में खड़ी कर सैंथरी पुलिस चौकी पहुंचा। सूचना पर चौकी प्रभारी निश्चल सोलंकी ने कोबरा टीम भेजी और बस के पास पहुंचकर सवारियों से जानकारी ली।
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