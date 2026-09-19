{"_id":"6aad92bf6b7c9fa2740c3905","slug":"video-motorcyclists-stopped-bus-on-highway-and-beat-up-driver-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हाईवे पर बाइक सवारों ने बस रुकवाकर चालक को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा से कानपुर जा रही रोडवेज बस को शुक्रवार को कोतवाली देहात क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के सामने एनएच-34 पर बाइक सवारों ने रुकवा लिया। आरोप है कि बाइक सवारों ने चालक से मारपीट करते हुए लूट का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। चालक किसी तरह बस को आगे ले जाकर मलावन क्षेत्र में खड़ी कर सैंथरी पुलिस चौकी पहुंचा। सूचना पर चौकी प्रभारी निश्चल सोलंकी ने कोबरा टीम भेजी और बस के पास पहुंचकर सवारियों से जानकारी ली।

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