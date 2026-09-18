Etah News: जनसेवा केंद्र संचालक ने बनाए आपत्तिजनक वीडियो
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
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एटा। जनसेवा केंद्र संचालक की ओर से एक युवती को बहाने से बुलाकर अंदर बंद करने और उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि जनसेवा केंद्र संचालक कमलेश और उसके साथी ने युवती को मूल, जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद उसे केंद्र के अंदर बंद कर उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। पीड़िता की ओर से मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि नथुआपुर तिराहा स्थित जनसेवा केंद्र पर उनकी बेटी को आरोपी कमलेश व उसके साथी ने बुलाया था। आरोप है कि केंद्र के अंदर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया और डरा-धमकाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपी उन फोटो-वीडियो के माध्यम से उसे परेशान करने लगा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पिता का यह भी आरोप है कि बेटी की शादी होने के बाद आरोपी कमलेश ने उसकी आपत्तिजनक फोटो उसके पति को भेज दी। साथ ही फोन के माध्यम से पति को भी जान से मारने की धमकी दी। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
आरोप है कि जनसेवा केंद्र संचालक कमलेश और उसके साथी ने युवती को मूल, जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद उसे केंद्र के अंदर बंद कर उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। पीड़िता की ओर से मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि नथुआपुर तिराहा स्थित जनसेवा केंद्र पर उनकी बेटी को आरोपी कमलेश व उसके साथी ने बुलाया था। आरोप है कि केंद्र के अंदर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया और डरा-धमकाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपी उन फोटो-वीडियो के माध्यम से उसे परेशान करने लगा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पिता का यह भी आरोप है कि बेटी की शादी होने के बाद आरोपी कमलेश ने उसकी आपत्तिजनक फोटो उसके पति को भेज दी। साथ ही फोन के माध्यम से पति को भी जान से मारने की धमकी दी। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
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