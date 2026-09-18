Etah News: परिवार पर हमला करने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

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गांव मिलावली निवासी कमलेंद्र ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त को वह अपने परिजन के साथ घर पर बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने गांव के ही मुकेश, हीरालाल और योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद